Икону "Троица" Рублёва переместят в ХХС без предварительной реставрации

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что икону "Троица" Андрея Рублёва перенесут в Храм Христа Спасителя в том виде, в котором она пребывает сейчас, информирует РИА Новости. Схему передачи картины уже согласовали.

"Икона будет с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности в ее нынешнем состоянии перемещена в Храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного времени", — поделился Песков.

Решение о переносе "Троицы" в ХХС принял Владимир Путин. После этого глава РПЦ патриарх Кирилл известил, что икона будет выставлена на праздник Святой Троицы, который в этом году выпадает на 4 июня. После этого "Троицу" вернут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

15 мая состояние картины кисти Рублёва обсуждалось во время заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи. На тот момент специалисты заявляли следующее: "Икона "Святая Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

Напомним, в последнее время стало известно о двух случаях передачи музейного имущества РПЦ. Сперва появилась информация о договоре между Эрмитажем и Петербургской митрополией, согласно которому последняя получит раку Александра Невского. Позже Минкульт поведал о сроках передачи саркофага в Александро-Невскую лавру.