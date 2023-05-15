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Новости 16:59

Путин вернул РПЦ "Троицу" Рублева

фото ЗакС политика Путин вернул РПЦ "Троицу" Рублева

Президент Владимир Путин распорядился передать Русской православной церкви икону "Троица" Андрея Рублева, говорится на сайте религиозной организации. По утверждениям, произошло это в ответ на многочисленные просьбы верующих.

"В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", — гласит текст сообщения.

Ожидается, что в течение первого года икона будет выставляться в московском Храме Христа Спасителя. В дальнейшем ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

В июле прошлого года "Троицу" уже перевозили на время в Троице-Сергиеву лавру из Третьяковской галереи, где она хранилась. После этого, в сентябре, реставрационный совет музея выявил 61 существенное изменение иконы, следовало из протокола его заседания.

В сентябре прошлого года Минкульт выступил с предложением разрешить музеям передачу экспонатов в пользование религиозных организаций. На минувших выходных стало известно о том, что Эрмитаж передаст РПЦ на 49 лет раку Александра Невского.


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