Путин вернул РПЦ "Троицу" Рублева

Президент Владимир Путин распорядился передать Русской православной церкви икону "Троица" Андрея Рублева, говорится на сайте религиозной организации. По утверждениям, произошло это в ответ на многочисленные просьбы верующих.

"В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", — гласит текст сообщения.

Ожидается, что в течение первого года икона будет выставляться в московском Храме Христа Спасителя. В дальнейшем ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

В июле прошлого года "Троицу" уже перевозили на время в Троице-Сергиеву лавру из Третьяковской галереи, где она хранилась. После этого, в сентябре, реставрационный совет музея выявил 61 существенное изменение иконы, следовало из протокола его заседания.

В сентябре прошлого года Минкульт выступил с предложением разрешить музеям передачу экспонатов в пользование религиозных организаций. На минувших выходных стало известно о том, что Эрмитаж передаст РПЦ на 49 лет раку Александра Невского.