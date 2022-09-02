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Новости 20:31

Минкульт предложил допустить передачу музейных экспонатов в пользование религиозных организаций

фото ЗакС политика Минкульт предложил допустить передачу музейных экспонатов в пользование религиозных организаций

Министерство культуры выступило с инициативой распространить на религиозные организации действие закона "О музейном фонде РФ и музеях" в части, касающейся безвозмездной передачи им в пользование экспонатов, сообщил 2 сентября "Интерфакс" со ссылкой на официальный портал проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается распространить "предусмотренную частью второй статьи 16 Закона о Музейном фонде возможность передачи находящихся в государственной собственности музейных предметов и музейных коллекций <...> в безвозмездное пользование" также на религиозные организации.

В минувшем июле московская Третьяковская галерея передала для богослужений в Троице-Сергиевой лавре икону Андрея Рублева "Троица", написанную в XV веке. Позже икону вернули в музей. Спустя несколько дней РПЦ представила правительству законопроект о безвозмездной передаче музейного имущества религиозным организациям.

Фото: unsplash


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