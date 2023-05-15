Минкульт поведал о деталях передачи РПЦ раки Александра Невского

Передача саркофага Александра Невского из Эрмитажа в стены Александро-Невской лавры будет происходить в два этапа, сообщили 15 мая в Министерстве культуры. В ведомстве отметили, что речи "об отчуждении раки из музейного фонда России" не идет и она достанется РПЦ на правах пользования сроком на 49 лет.

Минкульт пообещал "следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности выдающегося шедевра русского искусства XVIII века", цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Передача раки в лавру пройдет в два этапа. Первый должен завершиться к 12 сентября, он предполагает перенос деревянных частей памятника. Второй этап предполагает перевозку непосредственно серебряного саркофага, ожидается, что это произойдет до конца 2023 года. Местом для хранения произведения искусства станет Благовещенская церковь.

Сообщения о том, что Эрмитаж передаст РПЦ саркофаг, появились в СМИ вечером 13 мая. На следующий день музей опубликовал официальное заявление на этот счет, отдельно указывая на возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае, если сохранность шедевра окажется под угрозой.

В понедельник стало известно о том, что президент Владимир Путин распорядился передать РПЦ икону Андрея Рублева "Троица". Первый год произведение будет храниться в столичном Храме Христа Спасителя, а затем его перевезут в Троице-Сергиеву лавру.