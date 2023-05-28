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Новости 14:01

Противникам строительства полигона в Невской Дубровке не дали записать видеообращение

фото ЗакС политика Противникам строительства полигона в Невской Дубровке не дали записать видеообращение

Правоохранители в Ленинградской области помешали записать протестное видеообращение экоактивистов, выступающих против строительства мусорного полигона в Невской Дубровке. Об этом со ссылкой на противников стройки сообщило издание "7х7".

Согласно рассказам очевидцев, силовики перекрыли доступ к карьеру, сославшись на несанкционированный характер некоей публичной акции. Звучало со стороны полиции и другое объяснение принятым мерам: якобы в карьере кто-то утонул. Закрытие прохода также сопровождалось ссылками на проводимую с февраля прошлого года военную спецоперацию.

Против строительства полигона жители Ленобласти протестуют около полутора лет. Доставалось от них в том числе и муниципальным депутатам, которых упрекали в непоследовательности.


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