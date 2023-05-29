Главный военно-морской парад состоится в Петербурге в последнее воскресенье июля

Главный военно-морской парад состоится этим летом в Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота, сообщил 29 мая ТАСС со ссылкой на источники в военном ведомстве и в оборонно-промышленном комплексе. Мероприятие намечено на 30 июля, утверждает информагентство.

"Принято принципиальное решение о проведении ГВМП 30 июля", — цитирует ТАСС слова одного из собеседников. Второй конфидент подтвердил эту информацию.

Ранее стало известно о планах Смольного потратить до 35,5 миллионов рублей на празднование Дня Военно-морского флота во второй половине июля. Мероприятие состоится на Дворцовой площади, организаторы намерены устроить там трансляцию парада и концерт.

Фото: Telegram-канал Минобороны России