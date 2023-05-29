"Ведомости": В июне Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в законодательство об иноагентах

Законопроект о санкциях в отношении "третьих лиц" за содействие иностранным агентам будет рассмотрен Государственной думой в июне, сообщили "Ведомости" 29 мая. Как уточнил собеседник издания в парламенте, препятствий для его принятия в первом чтении не имеется, но дата рассмотрения пока не называется.

Речь идет о поправках к закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", прием замечаний к нему завершился в прошлую среду, 24 мая. Авторами инициативы выступила группа депутатов, возглавляемая председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 26 апреля, однако об этом стало известно только в мае.

Проект налагает обязательства на организации, должностных лиц и граждан учитывать в своей деятельности ограничения, установленные в соответствии с законодательством об иноагентах. Минюст получит право выносить предупреждения за помощь иноагентам в обходе российских законов.

"Прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее, рассуждая о способах помощи иноагентам, Пискарев привел в пример трудоустройство в школу учителя, внесенного в соответствующий реестр, или же публикацию книги иноагента без обязательной маркировки.

Одновременно с запретом на содействие иноагентам депутаты также внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Проект предусматривает наложение взысканий за невыполнение в установленный срок предписаний, вынесенных за нарушение законодательства об иноагентах. Максимальная сумма штрафов составит для граждан 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания для должностных лиц предусмотрена дисквалификация сроком до двух лет.