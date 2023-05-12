В Госдуме раскрыли подробности новых поправок в законодательство об иноагентах

Законопроект об ответственности "третьих лиц", способствующих деятельности иностранных агентов, уже внесли в Госдуму, сообщил 12 мая глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Накануне об инициативе рассказал заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

Согласно банку законопроектов, документ зарегистрировали еще 26 апреля. Его подготовила группа депутатов во главе с самим Пискаревым. 10 мая инициативу одобрил комитет по безопасности.

"Что предлагается: при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", - рассказал Пискарев в своем Telegram-канале.

Он привел в пример ситуацию, когда кто-то помогает иностранному агенту устроиться учителем в школу или выпускает книгу без маркировки. Ранее Свириденко допускал, что поправки могут коснуться медиа, которые дают площадку иноагентам.

"Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение", - написал Пискарев.

В случае неустранения нарушений в установленный срок грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Суммы штрафов прописаны в отдельном законопроекте, который подготовила та же группа авторов.

Закон, запрещающий иноагентом преподавать, занимать госдолжности, участвовать в госзакупках, работать в избирательных комиссиях и заключать контракты на военную службу, Госдума приняла в 2022 году.