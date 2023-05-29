КГА отменил разработку проектной документации на продление метро до Пулково

Комитет по градостроительству и архитектуре отменил собственное распоряжение о разработке проектной документации на продление "красной" ветки метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до аэропорта Пулково, сообщил 29 мая "Деловой Петербург". Как уточнило издание, произошло это 15 мая, при этом в Смольном официально не отказываются от планов строительства метро до воздушной гавани.

Проект предусматривает строительство трех станций подземки к югу от "Проспекта Ветеранов". Речь идет об "Ульянке", "Авиагородке" и "Пулково". Согласно планам, их ввод в строй должен состояться после 2030 года.

Конкурс на разработку документации осенью 2020 года выиграло АО "Институт Гипростроймост — Санкт–Петербург", оно должно было представить результаты к 20 августа 2022 года, однако этого не произошло. После этого работы продлили до марта 2023 года, но уложиться в срок не удалось и в этот раз.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявили "Деловому Петербургу", что отмена разработки проекта не означает отказа от планов строительства. По утверждению чиновников, "для завершения этой задачи потребовалось выполнение дополнительных работ и уточнение проектных решений", из-за чего КГА выступил с просьбой о выдаче нового задания на разработку проекта территорий. "Плановый срок утверждения проекта — IV квартал 2023 года", — отметили в ведомстве и добавили, что проектирование ветки метро до аэропорта предусмотрено в адресной инвестиционной программе на текущий и 2024-2025 годы.

На прошлой неделе стало известно о готовности почти на 50 % участка "коричневой" ветки метрополитена между "Юго-Западной" и "Путиловской" станциями.