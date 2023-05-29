Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ опубликован 29 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

"Денонсировать договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года", — гласит текст федерального закона.

Законопроект был внесен Путиным на рассмотрение Госдумы 10 мая, спустя почти неделю нижняя палата единогласно проголосовала за его принятие. Чтение в Совете Федерации закон преодолел 24 мая.

В пояснительной записке к проекту ДОВСЕ был охарактеризован как "достаточно действенный и эффективный" для 1990-х годов инструмент европейской безопасности, который к настоящему времени "во многом устарел и утратил связь с действительностью".