Думский комитет поддержал законопроект о лишении свободы за организацию работы незарегистрированной НПО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об уголовной ответственности за работу в незарегистрированных на территории России зарубежных неправительственных организациях, сообщил 29 мая ТАСС. Инициатива была внесена 26 апреля группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Проект вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В частности, он предполагает введение в УК новой статьи 330.3, посвященной работе в России иностранных и международных НПО, сведения о которых отсутствуют в реестре филиалов и представительств подобных организаций. Согласно ей, для граждан устанавливается уголовная ответственность за участие в работе такой НПО в случае, если до этого они дважды в течение года привлекались за это к административной ответственности. В качестве наказания физлицам будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей либо же обязательные работы на срок до 200 часов или принудительные работы на два года и лишение свободы на тот же срок.

За организацию деятельности незарегистрированной НПО в России будет грозить до 360 часов обязательных работ, до трех лет принудительных работ или же лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее в СМИ появилась информация о возможности принятия Госдумой в июне в первом чтении проекта об ответственности "третьих лиц" за помощь иноагентам.