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Новости 14:14

Власти Петербурга потратят почти 180 миллионов рублей на рекламу службы по контракту

фото ЗакС политика Власти Петербурга потратят почти 180 миллионов рублей на рекламу службы по контракту

Администрация Петербурга составила медиаплан по рекламе воинской службы по контракту, сообщила 29 мая "Фонтанка". Ожидается, что общая сумма затрат превысит 178 миллионов рублей.

Так, в июне и июле 2023 года реклама контрактной службы появится в общей сложности на 553 тумбах, экранах и дисплеях города. В августе объявления разместят еще на 200 носителях, а после этого вплоть до декабря напоминания о возможности записи в армию петербуржцам будут видны на 553 билбордах.

В метро развесят полторы тысячи рекламных стикеров, на станциях планируется транслировать аудиорекламу записи в Вооруженные силы. В наземном транспорте задействуют почти 4,7 тысячи экранов, также объявления разместят в аэропорту, на вокзалах, в поликлиниках и помещениях муниципалитетов.

Всего на эти цели заложено 172,2 миллиона рублей. Еще шесть миллионов рублей городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ планирует потратить на размещение в интернете сообщений "о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту". Кампания продлится с 1 июля по 30 ноября, показывать ее будут мужчинам старше 18 лет.

Также рекламу будут демонстрировать пользователям городской сети Wi-Fi в Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Кроме того, принадлежащие городу издания должны будут публиковать около 500 материалов на тему контрактной службы в месяц, утверждает "Фонтанка".

Неделей ранее стало известно о том, что администрация Ленобласти запустила агитмобиль для пропаганды службы по контракту среди местных жителей.


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