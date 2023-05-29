Новый владелец старинного дома на Выборгской стороне пообещал не сносить его

Дом № 10 по Минеральной улице в Петербурге, ушедший с молотка нынешней весной, не будет снесен. Такое обещание активистам "Живого города" дал его новый собственник (АО "Инженерный центр судостроения"), о чем пишет портал "Канонер".

Примечательно, что городское законодательство позволяет совершить демонтаж без воссоздания. Однако новые владельцы нацелены на ремонт: как минимум речь идет о приведении в порядок внутренних стен.

"Результатов экспертизы фасада здания на данный момент нет. В случае прохождения экспертизы фасад будет также отреставрирован", - рассказал гендиректор компании Михаил Юдин.

Шестиэтажный доходный дом был построен в 1913 году. В настоящее время он никак не используется. "Инженерный центр судостроения" пока не объявляет о будущем назначении сооружения.