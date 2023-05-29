В России отложили введение кадастрового налога на имущество оборонных заводов

Правительство РФ заморозило введение кадастрового налога на собственность предприятий. Об этом через пресс-службу "Единой России" сообщил депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов, выступающий против налога. Прежде всего его волновали последствия реформы для объектов оборонно-промышленного комплекса. Налоговая нагрузка на последние, согласно экспертным оценкам, с введением нового сбора могла бы вырасти многократно. Такой тезис ранее озвучил президент Ассоциации промышленных предприятий Петербурга Валерий Радченко.

Инициативу продвигала Федеральная налоговая служба.

"Предприятия ОПК будут вынуждены увеличивать стоимость своей продукции, а также экономить на кадрах и оборудовании, что скажется на качестве поставляемого на передовую вооружения. Это недопустимо", - заявил Романов.

По его мнению, вводить кадастровый налог следует не раньше чем завершится военная спецоперация. С депутатом согласилось руководство Минпромторга.