Госдума рассмотрит вопрос об ответственности за трудоустройство без документов о воинском учете

На рассмотрение Государственной думы 29 мая поступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность для работодателей за трудоустройство сотрудников без документов о воинском учете. Инициатива исходит от Заксобрания Калужской области, информация о ней размещена в думской электронной базе.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается ввести <...> повышенные административные санкции для работодателей, которые заключают трудовые договоры с кандидатами, являющимися военнообязанными или лицами, подлежащими призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В качестве наказания за подобное предусматривается штраф в размере до 20 тысяч рублей для должностных лиц, до 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Также законопроект предусматривает ответственность работодателей за несообщение в военкоматы сведений о приеме на работу или увольнении сотрудников, "состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете", а также об изменении сведений о воинском учете таких работников. Наказание в этих случаях предполагает штраф в размере от пяти до 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно о планах Смольного потратить почти 180 миллионов рублей на размещение рекламы армейской службы по контракту.