Мишустин заявил о сокращении "до исторического минимума" количества проверок бизнеса

Количество проверок бизнеса со стороны контролирующих органов снизилось в России до исторического минимума, заявил 29 мая премьер-министр Михаил Мишустин. Подобной информацией он поделился на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

В своем выступлении глава кабмина напомнил участникам мероприятия о введении в 2022 году моратория на проверки бизнеса. Исключение составили ревизии при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан и в отношении лишь ограниченного круга предприятий, заявил он.

"В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума — менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП [малые и средние предприятия — ЗАКС.Ру] — лишь треть", — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

По утверждению чиновника, подобных результатов получилось достичь в том числе благодаря переориентированию ревизоров на профилактическую работу. Всего было проведено свыше 560 тысяч подобных визитов, в ходе которых предпринимателей не штрафовали за недочеты, а лишь объясняли, что именно нужно исправить, сообщил Мишустин.

На прошлой неделе на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о снижении вдвое величины штрафов для предпринимателей, налагаемых в связи с их деятельностью. Глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев выразил по этому поводу мнение, что принятие инициативы в конечном счете может поспособствовать увеличению поступлений в бюджет.