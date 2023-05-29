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Суд прекратил производство по иску защитников Шлиссельбургского шоссе

фото ЗакС политика Суд прекратил производство по иску защитников Шлиссельбургского шоссе

Куйбышевский районный суд Петербурга перестал рассматривать иск градозащитников к комитету по охране памятников (КГИОП), поданный из-за ремонтных работ на Шлиссельбургском шоссе

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, активисты добивались признания незаконным разрешения чиновников на работы. Избранный метод ремонта, по их мнению, ставил под угрозу сохранность исторического мощения улицы. Градозащитники, в частности, обвиняли комитет в бездействии.

Со своей стороны, ответчик указал, что госконтракт с АО "Возрождение" был расторгнут и что работы не ведутся и не будут вестись.

Мощение Шлиссельбургского шоссе датируется 1730-ми годами.


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