Минюст включил Greenpeace* в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции объявило 29 мая о внесении экологического движения Greenpeace* в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Ранее соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура.

"Организация включена в перечень <...> на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 18 мая 2023 г.", — говорится в сообщении Минюста.

По версии Генпрокуратуры, своими действиями Greenpeace* "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Природоохранная деятельность экологов якобы связана с продвижением политической позиции, а сами они будто бы стремятся вмешаться во внутренние дела государства и подорвать его экономику. "С начала специальной военной операции <...> активисты Гринписа* занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер", — говорилось в сообщении надзорного ведомства, выпущенного 19 мая.

*Минюст внес Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") в список нежелательных организаций на территории РФ