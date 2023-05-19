Генеральная прокуратура объявила нежелательной организацией на территории России движение Greenpeace*. По мнению ведомства, вместе с продвижением экологической повестки со стороны НКО наблюдаются насаждение некоей политической позиции и попытки подрыва отечественной экономики. Организацию также заметили в финансировании физлиц и юрлиц, признанных Минюстом иноагентами, и стремлении к смене политического режима в России.

"Нередко работа Гринписа* связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов", - говорится в официальном сообщении ведомства.

С началом военной спецоперации активисты Greenpeace*, по версии силовиков, только нарастили свою антироссийскую активность, выступая в том числе за ужесточение имеющихся санкций. Все перечисленное в совокупности, резюмирует Генпрокуратура, угрожает основам конституционного строя РФ и ее национальной безопасности.

В ноябре прошлого года включения экоорганизации в перечень нежелательных добивался депутат Госдумы Александр Якубовский.

*Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией в РФ