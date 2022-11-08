Депутат ГД Якубовский добивается признания Greenpeace нежелательной организацией

Избранный от Иркутской области депутат Государственной думы Александр Якубовский вместе с коллегами решил направить в Генеральную прокуратуру просьбу о признании нежелательной организацией международного экологического движения Greenpeace. Как уточняется в Telegram-канале политика, его поддержали депутаты из межфракционной рабочей группы под названием "Байкал".

Из сообщения 37-летнего единоросса также следует, что ранее он пытался поспособствовать присвоению Greenpeace статуса иностранного агента. Однако организация из-за места регистрации не подпадает под действие закона об иноагентах. В апреле с аналогичной просьбой в Минюст обращалось Российское экологическое общество.

Издание "7х7" отметило, что в сентябре Якубовский заявлял о якобы проводимой не в интересах жителей России политике Greenpeace.

фото: duma.gov.ru