Суд отложил рассмотрение дела о дискредитации ВС в отношении экс-кандидата в мундепы Василия Шевченко

Василеостровский районный суд Петербурга 29 мая повторно вызвал сотрудника полиции, который составлял протокол о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) на предпринимателя Василия Шевченко, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Поводом для административного дела стало семь публикаций на личной странице Шевченко "ВКонтакте".

Силовик должен был явиться на сегодняшнее заседание, чтобы рассказать, как Шевченко был вызван для дачи объяснений. Сам предприниматель пояснил суду, что получил письмо с длительной задержкой, поскольку был за городом. Кроме того, период между отправкой письма и планируемым временем явки был меньше суток. Другие способы связи, по словам Шевченко, в МВД не стали использовать. Следующее заседание назначили на 30 мая.

Напомним, об административном деле в отношении экс-кандидата в мундепы стало известно в конце апреля. Шевченко рассказал ЗАКС.Ру, что на своей странице "ВКонтакте" опубликовал собственное "видение нормального государства, основанного на демократических ценностях". Предпринимателю теперь грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Константин Леньков