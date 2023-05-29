Смольный намерен запустить тактовое движение электричек на Выборгском и Красносельском направлениях

К настоящему моменту в Петербурге введено тактовое движение пригородных электропоездов на двух направлениях, сообщил в эфире "Радио России" губернатор Александр Беглов. На прошлой неделе по такой системе стали ходить поезда до Ораниенбаума, напомнил он.

"На прошлой неделе открыли тактовое движение электричек с Балтийского вокзала до Петергофа и Ломоносова. Интервал в утренние и вечерние часы пик составит 15 минут", — сообщил он и добавил, что ранее тактовое движение запустили между Витебским вокзалом и Павловском.

Как следует из заявления губернатора, городские власти намерены расширять применение подобной схемы и в дальнейшем. "В наших дальнейших планах с Октябрьской железной дорогой — запуск тактового режима на Выборгском и Красносельском направлениях", — оповестил он радиослушателей.