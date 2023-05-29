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Новости 20:12

Польша закроет границу для грузовиков с российскими номерами

фото ЗакС политика Польша закроет границу для грузовиков с российскими номерами

Правительство Польши выпустило распоряжение, запрещающее проезд по территории страны грузовому транспорту с российскими и белорусскими номерами. На опубликованный документ ссылается ТАСС.

Нормативный акт вступит в силу в полночь 1 июня. Он распространяется в числе прочего на полуприцепы и автопоезда, перевозящие товары.

На прошлой неделе депутаты Госдумы РФ захотели обратиться в кабинет министров с просьбой запретить перемещаться по стране польским фурам. По мнению инициаторов этой идеи, представители так называемой недружественной страны не должны в сегодняшней международной обстановке "наживаться" на России.


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