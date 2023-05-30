В кабмин поступила просьба о частичном снятии моратория на проверки розничных сетей

Представители "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) направили на рассмотрение правительства обращение с просьбой о частичном снятии моратория на внеплановые проверки розничных магазинов, сообщили 30 мая "Известия" со ссылкой на документ. По заявлению общественников, за прошедший год количество нарушений в торговых сетях выросло в несколько раз.

Так, в I квартале 2023 года количество выявленных нарушений в магазинах оказалось в 2-10 раз больше, чем годом ранее, следует из данных ФГИС "Единый реестр проверок". Речь идет о торговле просроченным товаром, нарушении условий хранения, недостоверных ценниках и продаже фальсификата, рассказал "Известиям" глава ОПИ Олег Павлов.

Чтобы повлиять на ситуацию, общественники предложили частично снять мораторий на внеплановые проверки магазинов, введенный в 2022 году. "Раньше в случае нарушений надзорные органы выписывали штрафы или применяли другие санкции — конфисковали товары, приостанавливали деятельность магазинов. А сейчас бизнесу выдают лишь предостережения: по сути, это ни к чему не обязывает", — пожаловался Павлов на нынешнее положение дел.

В Минпромторге пообещали изучить инициативу после ее поступления. В то же время в Минэкономразвития отметили, что снятие моратория будет означать отход от рискориентированного подхода, за который выступают ведомства и бизнес. "Обязательные требования должны соблюдаться бизнесом добровольно", — заявили газете в министерстве.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил о снижении "до исторического минимума" количества проверок бизнеса после введения соответствующего моратория.

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