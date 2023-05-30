В Петербурге ФСБ помешала работе протурецкой миссионерской организации

Петербургские сотрудники Федеральной службы безопасности нанесли визит протурецкой религиозной организации "Сулейманджилар", о чем сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Движение "Сулейманджилар" выступает за объединение вокруг Турции всего исламского мира в рамках одного религиозного государства "Большой Туран". Как установили силовики, образовательная программа движения не была санкционирована с федеральным правительством, а преподавание велось не по договорам. Деятельность организации удалось пресечь.

Адрес, по которому явились правоохранители, представляет собой нечто вроде пансиона: здесь на постоянной основе до последнего времени проживали обучающиеся дети мигрантов. Силовикам известно, что к детям применялось насилие. Представителей миссионерского движения привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.26 КоАП ("нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях").

По факту истязания детей (пп. а, г, е ч. 2 ст. 117 УК) представителями "Сулейманджилар" ранее было возбуждено уголовное дело. Троих иностранцев отправили в СИЗО.