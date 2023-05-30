Прокуратура напомнила про ответственность за "фейки" об атаке беспилотников

Столичная прокуратура предупредила о риске быть привлеченным к административной и уголовной ответственности для тех, кто распространяет недостоверную информацию об атаке беспилотников в Москве.

По данным силовиков, "фейки" на эту тему уже появились в социальных сетях.

В ведомстве журналистам и блогерам предлагают отказаться от "распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве". Всем пишущим об этом советуют опираться на комментарии официальных лиц и госорганов.

По результатам утреннего падения дронов на столицу, как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, за медицинской помощью обратились два местных жителя. По его же словам, несколько зданий в мегаполисе получили несущественные повреждения. В свою очередь, Минобороны 30 мая насчитало восемь беспилотников, атаковавших территорию Москвы и Подмосковья. Все они были поражены.