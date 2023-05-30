Кассационный суд приписал Шишлову участие в вымышленном шествии

Лидер петербургского "Яблока", депутат ЗакСа Александр Шишлов не смог оспорить свой штраф по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП) в Третьем кассационном суде. Ранее парламентария обязали выплатить 35 тысяч рублей за три поста на личной странице "ВКонтакте".

Заместитель председателя Третьего кассационного суда Александр Городков указал в своем решении также, что Шишлов "следовал по указанным в постановлении улицам города с плакатом", содержание которого подрывало имидж и доверие к использованию ВС РФ. Депутат отметил, что ни в каких шествиях не участвовал и ранее оно не упоминалась в материалах его дела. Шишлов предположил, что формулировка была взята под копирку из другого протокола.

- Это метод копипаст, - сказал Шишлов ЗАКС.Ру. - На мой взгляд, речь идет еще и о репутации кассационной инстанции. Система кассационных судов была создана для того, что укрепить судебную систему в целом, сделать возможность более независимого и объективного судебного расследования.

Депутат намерен продолжать оспаривать вступивший в силу штраф. Следующей инстанцией будет Верховный суд. Также Шишлов планирует обратиться к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Напомним, лидера петербургского "Яблока" привлекли к ответственности из-за постов, посвященных кончине основателя ЛДПР Владимира Жириновского георгиевской ленте как одному из символов военной спецоперации и годовщине начала Великой Отечественной войны. Депутат заявил, что считает свое наказание политически мотивированным.