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Новости 17:12

В Шушарах выставили на торги участок под строительство жилого дома

фото ЗакС политика В Шушарах выставили на торги участок под строительство жилого дома

В Петербурге ищут покупателя для земельного участка в Шушарах, о чем сообщает Российский аукционный дом (РАД). Начальная стоимость объекта, выставленного на торги, составляет 90 млн рублей. На сегодняшний день в РАД считают, что вкладываться в недвижимость в Шушарах выгодно: один квадратный метр в среднем обходится в 160 тысяч рублей. При этом средняя цена метра по всему городу уже превышает 200 тысяч рублей.

"Стоимость недвижимости в данной локации прогнозируемо увеличится после ввода в эксплуатацию скоростной трамвайной линии "Купчино – Шушары", запуск которой запланирован до конца 2023 года", - отметила замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Участок расположен на Вишерской улице в одном километре от железнодорожной станции и предназначен для среднеэтажного и многоэтажного строительства. Высотность жилья на территории, согласно правилам землепользования и застройки, ограничена 43 метрами.


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