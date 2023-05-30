В Шушарах выставили на торги участок под строительство жилого дома

В Петербурге ищут покупателя для земельного участка в Шушарах, о чем сообщает Российский аукционный дом (РАД). Начальная стоимость объекта, выставленного на торги, составляет 90 млн рублей. На сегодняшний день в РАД считают, что вкладываться в недвижимость в Шушарах выгодно: один квадратный метр в среднем обходится в 160 тысяч рублей. При этом средняя цена метра по всему городу уже превышает 200 тысяч рублей.

"Стоимость недвижимости в данной локации прогнозируемо увеличится после ввода в эксплуатацию скоростной трамвайной линии "Купчино – Шушары", запуск которой запланирован до конца 2023 года", - отметила замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Участок расположен на Вишерской улице в одном километре от железнодорожной станции и предназначен для среднеэтажного и многоэтажного строительства. Высотность жилья на территории, согласно правилам землепользования и застройки, ограничена 43 метрами.