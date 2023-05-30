Шишкина поддержала создание черного списка недобросовестных пользователей кикшеринга

Глава фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина высказалась 30 мая в пользу создания черного списка пользователей кикшеринга, нарушающих правила езды. В то же время она предложила ввести поощрения для соблюдающих ПДД горожан на самокатах.

В своем Telegram-канале Шишкина сообщила, что сейчас власти Петербурга ведут переговоры с сервисами кикшеринга на тему лишения "лихачей-рецидивистов" доступа к аренде самокатов. Депутат одобрительно высказалась о такой идее и поделилась мнением, что "коллективная безопасность — приоритетнее индивидуальной мобильности".

В то же время Шишкина предложила мотивировать соблюдающих правила ездоков бонусами в виде скидок или кешбэка. "Поручила юристам проработать такую идею: тем, чей самокат, скажем, в течение года не был замечен в нарушении правил, предоставлять обязательные скидки или повышенный кешбэк на пользование кикшерингом", — написала она.

Ранее комитет по транспорту распространил сообщение о планах собрать в единую базу данные о пользователях кикшеринга с тем, чтобы иметь данные о нарушителях.