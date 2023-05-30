Из-за скандалов в петербургской коррекционной школе хотят возбудить еще одно дело

Петербургская прокуратура после проведенной проверки потребовала возбудить второе за последнее время уголовное дело в отношении сотрудников коррекционной школы №4 на Васильевском острове, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Если на прошлой неделе дело завели по статье "истязание" (ст. 117 УК), то на этот раз силовики хотят преследовать педагогов за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК).

Кроме того, по жалобам родителей учеников-инвалидов прокуратура подготовила гражданские иски с требованием компенсаций морального вреда.

Наконец, директор получившей скандальную известность школы получил прокурорское представление.

Напомним, по версии следствия, дети с ограниченными возможностями подвергались регулярным унижениям, оскорблениям и насилию. Криминальные эпизоды, согласно делу об истязании, датируются последним учебным годом.

фото: пресс-служба петербургской прокуратуры (скриншот видео)