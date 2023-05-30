В Петербурге обновили нормативы по выкупу квартир для льготников

Власти Петербурга актуализировали нормативы по выкупу жилья для льготных категорий горожан, сообщили 30 мая в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, в 2023 году город намерен приобретать жилье для льготных категорий граждан по цене не более 177,6 тысячи рублей за квадратный метр. Названное значение Москаленко охарактеризовал как "соответствующее рыночной стоимости квадратного метра в Петербурге". По его мнению, обновление стоимости поспособствует сохранению интереса застройщиков к участию в городских торгах, а также позволит приобрести "необходимое количество квартир" для очередников.

Кроме того, документ устанавливает различные расценки на стоимость квадратного метра жилья при участии Петербурга в долевом строительстве многоквартирных домов. Цены будут меняться в зависимости от сроков ввода жилья в эксплуатацию. Нормативы рассчитаны для зданий, которые планируется ввести до конца 2025 года.

Ранее появилась информация о падении на треть объемов продаж жилья петербургскими девелоперами.