Путин наградил сына своего тренера по дзюдо

Президент Владимир Путин в Кремле вручил Почетную грамоту члену Общественной палаты Петербурга, главе петербургской Федерации дзюдо Михаилу Рахлину. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

Распоряжение о награждении было опубликовано на сайте Кремля еще в октябре.

Награда досталась Рахлину-младшему за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта. Аналогичной грамоты, согласно октябрьскому распоряжению, удостоился брат Михаила Рахлина, Евгений, который возглавляет коллегию судей петербургской Федерации дзюдо.

Отец двоих братьев, Анатолий Рахлин, был тренером по спортивной борьбе самого Путина. В честь наставника на Пискаревке собираются построить школу дзюдо. Против реализации проекта выступают некоторые местные жители и градозащитники.

фото: Общественная палата Петербурга