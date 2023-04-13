Суд отказался признавать незаконным разрешение на строительство школы дзюдо в парке Сахарова

Куйбышевский райсуд Петербурга не стал признавать незаконным разрешение на возведение школы олимпийского резерва по дзюдо имени А. С. Рахлина — тренера президента Владимира Путина. О решении инстанции информирует объединённая пресс-служба городских судов.

"Суд административным истцам в удовлетворении требований отказал", — отчитались в пресс-службе.

С иском к Госстройнадзору ранее обратились активисты Мария Андриенко, Людмила Василевская, Анна Щеголева и Наталья Самерсова. Школа выступала как заинтересованное лицо.

Петербуржцы требовали признать незаконным выданное в феврале 2022 года разрешение по строительство учебного заведения. Они акцентировали внимание на том, что проект будет нарушать их права на комфортную окружающую среду, а именно — право "на сохранение зеленых насаждений". Также активисты указали на то, что на месте будущей стройки могут обитать ушастая сова и усач мускусный, внесённые в Красную книгу. Участок, отведённый под строительство, буквально "врезается" в парк Сахарова, поэтому данные виды животных находятся под угрозой исчезновения из-за будущей стройки.

Активисты добиваются того, чтобы строительство перенесли в Полюстровский парк в Красногвардейском районе. Ранее ФАС нашла нарушения в закупке на строительство школы дзюдо.