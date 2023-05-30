Суд прекратил дело экс-кандидата в мундепы Василия Шевченко о дискредитации армии

Василеостровский районный суд Петербурга 30 мая прекратил производство по административному делу в отношении предпринимателя Василия Шевченко. Ему вменяли статью о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) из-за публикаций во "ВКонтакте", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Суд не нашел состава правонарушения.

Адвокат Вероника Карагодина, представляющая интересы Шевченко, настаивала на прекращении дела из-за процессуальных нарушений. В частности, ее доверитель не был извещен в установленном порядке.

— В самом оформлении были допущены существенные ошибки, также могу сказать, что, на мой взгляд, ни в одном из постов не было дискредитации российской армии. Не было состава правонарушения, — сказал Шевченко в зале суда.

Также на заседании планировали допросить сотрудника полиции, который составлял протокол. Участники процесса хотели узнать, как он пытался вызвать Шевченко в отдел полиции для ознакомления с материалами административного дела. Силовик не явился.

Шевченко рассказал ЗАКС.Ру, что 10 апреля получил письмо с предложением явиться в отдел 29 марта в 11:00. На конверте была отметка, что письмо было отправлено вечером 28 марта. Между отправкой письма и назначенным временем явки прошло меньше суток.

Материалы дела поступили в суд в конце апреля. Поводом стали посты Шевченко, в которых он высказывался об актуальных проблемах. ЗАКС.Ру он объяснял, что рассуждал о собственном видении государства, построенном на демократических ценностях. Ему грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее он принимал участие в муниципальных выборах, пытался избраться в МО "Васильевский" и МО "Остров Декабристов".

Константин Леньков