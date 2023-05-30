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Новости 19:57

С военными будут координировать обеспечение безопасности на мероприятиях в Петербурге

фото ЗакС политика С военными будут координировать обеспечение безопасности на мероприятиях в Петербурге

Петербургские чиновники собираются координировать обеспечение безопасности городских мероприятий с военными. Это следует из новейшего официального сообщения Смольного, выпущенного по итогам заседания городского оперативного штаба. Речь идет о военнослужащих, относящихся к Западному военному округу.

По мнению губернатора Александра Беглова, сегодня городу особенно важна качественная координация всех органов власти. В Петербурге, согласно осеннему указу президента, действует так называемый базовый уровень готовности.

В июне чиновникам, среди прочего, предстоит организовать и провести Петербургский международный экономический форум, а также праздник выпускников "Алые паруса".


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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