С военными будут координировать обеспечение безопасности на мероприятиях в Петербурге

Петербургские чиновники собираются координировать обеспечение безопасности городских мероприятий с военными. Это следует из новейшего официального сообщения Смольного, выпущенного по итогам заседания городского оперативного штаба. Речь идет о военнослужащих, относящихся к Западному военному округу.

По мнению губернатора Александра Беглова, сегодня городу особенно важна качественная координация всех органов власти. В Петербурге, согласно осеннему указу президента, действует так называемый базовый уровень готовности.

В июне чиновникам, среди прочего, предстоит организовать и провести Петербургский международный экономический форум, а также праздник выпускников "Алые паруса".