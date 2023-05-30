Эрмитажных котов застраховали на год вперед

Компания "Росгосстрах" 30 мая сообщила об удавшемся страховании жизни и здоровья котов, живущих в Эрмитаже. Годовой договор заключили с Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.

К представителям этого учреждения по вопросам, связанным с самочувствием котов, теперь можно будет обращаться в онлайн-режиме круглосуточно.

В петербургском филиале "Росгосстраха" отмечают, что подавляющее большинство медицинских проблем с животными разрешается при помощи виртуальных консультаций. Если же ситуация потребует очного визита с кем-то из эрмитажных котов в клинику, то по полису "Зверье мое" расходы на лечение будут возмещены.

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