Депутата Барышникова отправили представлять ЗакС в Смольном

Депутат от "Единой России" Михаил Барышников стал новым представителем Законодательного собрания при правительстве города, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Парламент утвердил его кандидатуру во время заседания 31 мая. Ранее он занимал пост председателя бюджетно-финансового комитета.

- Согласен, с радостью! - подтвердил свое выдвижение на новую должность Барышников.

Барышников сохранит депутатский мандат. Вакантное место представителя парламента в Смольном пустовало последние два года после отставки Михаила Бродского.

Освободившееся место в БФК занял единоросс Денис Четырбок. Его кандидату предложил спикер ЗакСа Александр Бельский. Четырбок поблагодарил Бельского за доверие и пообещал применить все свои знания на новом посту.

О кадровых перестановках в парламенте стало известно в понедельник.

Константин Леньков