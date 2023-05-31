В Петербург на очередной летний отдых приедут школьники из Мариуполя

Вице-губернатор Ирина Потехина побывала в лагере "Дружных" и изучила его готовность к приезду пяти детских смен в рамках оздоровительной кампании 2023 года, информирует пресс-служба Смольного.

Детям проведут экскурсии по Петербургу, также для них организуют занятия по профориентации, инженерному делу.

Во вторую смену в лагерь "Дружных" приедут 487 выпускников из школ Мариуполя, а также 58 выпускников из ДНР. Для них запланирован визит на "Алые паруса".

Согласно поручению градоначальника Александра Беглова, в этом году в лагере "Дружных" должны отдохнуть около 2 тысяч детей из Мариуполя и ДНР.

Напомним, что школьники из Мариуполя приезжают в Петербург уже второе лето подряд.