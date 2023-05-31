День молодежи будут праздновать в Петербурге в последнюю субботу июня

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 31 мая привели городской закон о праздниках в соответствие с распоряжением президента о праздновании Дня молодежи, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. Теперь День молодежи будут отмечать в последнюю субботу июня, а не 27 числа, как было раньше.

Идея перенести дату праздника пришла главе государства Владимиру Путину в январе 2023 года во время общения с подростками. Молодежь жаловалась, что праздник может выпадать на будний день.

Константин Леньков