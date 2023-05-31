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Новости 11:44

После проверок КСП в Петербурге уволили 23 человека

фото ЗакС политика После проверок КСП в Петербурге уволили 23 человека

В 2022 году Контрольно-счетная палата Петербурга провела контрольные мероприятия на 54 объектах, об этом заявил глава ведомства Константин Желудков на заседании петербургского парламента 31 мая, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Среди них около 15 проверок прошли в муниципальных образованиях. 

Во внимание палаты попало МО "Екатерингофский", МО "Академическое", МО "Город Кронштадт", МО "Купчино", МО "Ланское", МО "Петровский", МО "Обуховский", МО "Гражданка", МО "Константиновское", МО "Кронверское", МО "Дачное", МО "Княжево" и МО "Урицк". Органам местного самоуправления за год было направлено 27 представлений. 

Также за год в Петербурге 23 человека были уволены из-за претензий КСП, а 97 человек получили выговоры. Всего в ходе деятельности палаты в прошлом году в бюджет города удалось вернуть 137 млн рублей. 

Константин Леньков


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