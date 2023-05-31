В Ленобласти поднимут выплаты за заключение контракта с армией

В Ленобласти повысят до 300 тысяч рублей величину единовременной выплаты за заключение контракта по прохождении военной службы, сообщила 31 мая пресс-служба администрации региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Выплата также положена "офицерам запаса, решившим заключить контракт с военным ведомством для участия в СВО", отметили в пресс-службе.

Ранее сумма единовременной выплаты составляла 200 тысяч рублей.

Также в среду Дрозденко установил выплаты для участников ЧВК в случае их ранения. Кроме того, деньги будут перечисляться семьям бойцов в случае гибели последних в ходе СВО.