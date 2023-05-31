"У нас же журналисты не пишут ничего хорошего": Глава КСП объяснил решение не публиковать подробные итоги аудитов

Председатель Контрольно-счетной палаты Петербурга Константин Желудков, отвечая на вопросы депутатов, объяснил, почему на сайте КСП больше не публикуют подробные результаты проверок органов власти и местного самоуправления. Вернуться к этой практике предложила лидер фракции "Справедливая Россия" Марина Шишкина.

"Как говорится, доброе слово слаще меда, а плохое слово больнее пули", - ответил Желудков.

По его словам, несколько лет назад было решено, что перед публикацией подробных цифр необходимо дожидаться реакции правительства Петербурга и прокуратуры. Глава КСП также отметил, что все материалы проверок направляются спикеру ЗакСа Александру Бельскому и любой депутат может запросить их у него.

Сотрудников своего органа Желудков сравнил с обходчиками путей и солдатами на службу у депутатов. Он подчеркнул, что работникам КСП не стоит действовать "как судье Дредду" и выносить подробности нарушений в информационное поле.

"У нас же журналисты не пишут ничего хорошего. В чем удел сильного человека? Не только плохое признавать, но если человек исправился, мы должны сказать, что он исправился. Это я говорю в отношении ГУП ТЭК, в отношении "ПетербургГаза", в отношении "Теплосети". Если мы не будем находить в себе силы хвалить людей, то какая у них будет мотивация исправляться?" - заявил Желудков.

Напомним, после проверок КСП за минувший год уволили 23 служащих, 97 человек получили выговоры.