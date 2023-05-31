Смольный планирует субсидировать издание научно-популярных журналов

Правительство Петербурга предоставит субсидии местным организациям на издание научных и научно-популярных журналов, сообщила 31 мая пресс-служба губернатора. Постановление о выплатах ранее подписал Александр Беглов.

Как отметили в Смольном, субсидии будут предоставляться "на безвозмездной и безвозвратной основе" социально ориентированным НКО и юрлицам в сфере научной или научно-технической деятельности. Деньги предназначаются на покрытие возникших в 2023 году затрат, связанных с подготовкой и выпуском "научных, научно-образовательных и научно-популярных периодических изданий в целях популяризации научных знаний".

Предельная величина субсидии по выпуску отдельного издания составит 200 тысяч рублей. "Общий объем финансирования субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году составляет два миллиона рублей", — добавили в Смольном.

Ранее стало известно о планах комитета по транспорту распределить среди авиакомпаний более 168 миллионов рублей в качестве субсидий на выполнение региональных рейсов.