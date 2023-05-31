ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил законопроект о реформе такси

Петербургский парламент 31 мая в первом чтении одобрил законопроект о регулировании работы такси. Документ подразумевает создание единых реестров перевозчиков, а также регламентирует цвет автомобилей. Согласно законопроекту, в течение пяти лет все такси должны стать белыми с желтой полосой. Изменения могут начать действовать с 1 сентября 2023 года.

Документ подготовлен депутатами Алексеем Цивилевым, Ольгой Герасиной и Михаилом Барышниковым. Ранее законопроект обсуждался на рабочей группе с участием представителей "Яндекса" и "Таксовичкоф".

Цвет такси депутат Цивилев объяснил тем, что подобное сочетание цветов — самое доступное. Кроме цветовой гаммы, законопроект обязывает водителей держать в салоне информацию о действующих тарифах, допускается, что она может быть представлена в виде QR-кода. Также документ подразумевает поэтапный переход к более экологичном транспорту. С сентября 2023 года таксопарк должен состоять из автомобилей 3-го экологического класса или выше, с 1 сентября 2024 года — класс 4 и выше, а с сентября 2026 года — класса 5 и выше.

Также водителям будут выдавать специальное разрешение на оказание услуг, которое будет действовать пять лет. Полученное до принятия закона разрешение сохранит свою силу. Сейчас в городе официально зарегистрировано 26 тысяч водителей. Для контроля будет создано три реестра. Еще закон должен решить проблему с навязчивыми "зазывалами" у вокзалов и аэропортов.

Депутат Денис Четырбок обратил внимание, что, в отличие от федерального закона, в законопроекте отсутствует обязательная аттестация для водителей на знание объектов транспортной инфраструктуры и местных достопримечательностей. Депутат от КПРФ Ирина Иванова предложила разрешить отечественным автомобилям игнорировать требование к классу экологичности. Она объяснила это необходимостью поддержать местных производителей. Год назад правительство разрешило выпускать машины со стандартом "Евро-0".

На обсуждение законопроекта потребовалось больше часа. Против документа выступили депутат от КПРФ Александр Рассудов и член фракции "Справедливая Россия – За правду" Марина Шишкина. За проголосовали 38 депутатов. Поправки будут принимать до середины июня.

Константин Леньков