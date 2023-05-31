Песков: Вопрос введения военного положения в России не обсуждается

Российские власти не ведут никаких обсуждений возможности введения военного положения в России после атаки дронов на Москву, заявил 31 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказанное накануне предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется", — приводит РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос об отношении в Кремле к словам Кадырова.

Днем ранее в Telegram-канале главы Чечни появилась запись со словами о необходимости "объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные"".

Атака на Москву беспилотниками произошла утром 30 мая, в результате инцидента пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась. В Минобороны заявили о том, что в сторону столицы было запущено восемь дронов, из которых все были поражены.