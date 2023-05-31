Депутаты Госдумы предложили принимать на контрактную службу граждан с судимостью

На рассмотрение Государственной думы 31 мая поступил законопроект о возможности приема в Вооруженные силы на службу по контракту граждан с судимостью. Авторами идеи выступили глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый зампред Андрей Красов.

"В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен. В частности, к таким гражданам относятся граждане, имеющие судимость", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Инициатива предусматривает возможность приема на контрактную службу в период мобилизации, военного положения или в военное время лиц, имеющих судимость. Авторы указывают, что уже сейчас такие граждане могут быть призваны в рамках мобилизации, за исключением судимых за преступления против половой неприкосновенности, терроризм, госизмену, шпионаж и ряд иных преступлений. По мнению законотворцев, следует применить аналогичный подход и к кандидатам в контрактники.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность приема на контракт ограниченно годных к военной службе граждан в период мобилизации, военного положения и в военное время. Условием для этого указано отсутствие заболеваний, перечень которых будет определяться Министерством обороны.

Ранее замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев заявил о том, что ведомство не намерено освобождать от службы мобилизованных граждан с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он объяснил это тем, что иначе пришлось бы в дальнейшем расширять список болезней, предполагающих демобилизацию граждан, в результате чего в армии "не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания".