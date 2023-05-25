Минобороны не планирует освобождать от службы мобилизованных с диабетом

Министерство обороны не намерено освобождать от несения военной службы призванных в рамках частичной мобилизации россиян с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает 25 мая "Интерфакс" со ссылкой на замначальника главного военно-медицинского управления ведомства Александра Серговенцева. Заявление прозвучало на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

"Расширять этот список мы не планируем", — заявил Серговенцев в ответ на вопрос о перспективах включения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в перечень заболеваний, дающих право на увольнение со службы.

По мнению представителя Минобороны, в случае включения сахарного диабета в список туда же пришлось бы вносить и гипертоническую болезнь, а вслед за той — и ишемическую. "Так мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания", — резюмировал он.

Серговенцев добавил, что в указе президента о проведении частичной мобилизации перечислены три категории граждан, не подлежащих призыву. "Это уголовное преследование, предельный возраст — 65 лет, и признание [категорией] "Д" — негодным к военной службе", — перечислил он.

Ранее стало известно о планах Казахстана депортировать в Россию бежавшего от частичной мобилизации гражданина, незаконно пересекшего границу страны. До этого комиссия правительства представила отрицательный отзыв на инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших службу в армии.