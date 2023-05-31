Из Google Play удалили все приложения "Единой России"

Вслед за AppStore из маркетплейса Google Play исчезли все приложения "Единой России", информирует в среду, 31 мая, пресс-служба партии.

По словам замсекретаря генсовета ЕР Сергея Перминова, сервисы Google и Apple "установили запрет на легально оплаченные аккаунты "Единой России", не осуществляя возврат абонентской платы". Неудобств данная мера пользователям не доставит, отметил единоросс. Специалисты работают над тем, чтобы сервисами ЕР можно было пользоваться без скачивания на маркетплейсах.

Днём ранее в "Единой России" сообщили об удалении приложений из "яблочного" AppStore. Приложения пообещали сделать доступными в веб-формате.