"Википедия" не удалила 147 противоправных материалов, невзирая на требования Роскомнадзора

К настоящему моменту "Википедия" не удалила 147 противоправных материалов, на чем настаивал Роскомнадзор, передает 31 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Всего на данный момент Wikipedia не удалила 147 противоправных материалов, по которым Роскомнадзор направил более 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации", — пожаловались информагентству в РКН.

В частности, речь идет о посвященном спецоперации контенте, часть из которого, по мнению ведомства, содержит фейки о СВО, а часть дискредитирует российскую армию. Помимо этого в интернет-энциклопедии можно обнаружить материалы террористической и экстремистской направленности, суицидальный, наркотический и иной контент, запрещенный к распространению в России.

Ранее владелец "Википедии" подал в суд на РКН и Генпрокуратуру, добиваясь признания незаконными ряда требований о блокировке материалов энциклопедии.

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