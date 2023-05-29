Владелец "Википедии" подал в суд на Генпрокуратуру и РКН

Тверской суд Москвы зарегистрировал административные иски фонда Wikimedia Foundation к Роскомнадзору, Генпрокуратуре и лично первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину, сообщил 29 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Истец добивается признания незаконными ряда требований Генпрокуратуры о блокировке материалов "Википедии".

"Беседа по двум искам Wikimedia Foundation <...> назначена на 10 июля", — уведомили "Интерфакс" в пресс-службе суда.

В обоих случаях Wikimedia Foundation добивается признания незаконными уведомлений Роскомнадзора о признании незаконной информации, распространяемой "Википедией", а заодно и требований о блокировке контента, исходящих от Генпрокуратуры.

В минувшем апреле Wikimedia Foundation была четырежды оштрафована судами за отказ удалять запрещенный контент (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). В первый раз организацию оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за песни группы "Психея", во второй раз — на два миллиона рублей из-за статьи о событиях в Запорожской области. В конце месяца последовали штрафы на 800 тысяч и два миллиона рублей за материалы о запрещенной в России исламистской организации и о событиях на Украине соответственно.

В мае Роскомнадзор составил в отношении фонда очередной протокол из-за отказа удалять контент.

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